История в датах: 8 апреля

8 апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. На фото: боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа, заступившие на боевое дежурство в Севастополе
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Фото: commons.wikimedia.org
8 апреля — День российской анимации. На фото: кадр из одного из первых анимационных фильмов «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», снятого в 1912 году
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Фото: Global Look Press/ZUMA/UPPA/Micha Theiner
8 апреля 1941 года родилась британский модельер, основательница стиля панк в моде Вивьен Вествуд
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Emre Tazegul
8 апреля отмечается Международный день цыган — он был учрежден в 1971 году. На фото: жители цыганского района Стамбула
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