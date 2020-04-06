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История в датах: 6 апреля

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Фото: TASS/imago sportfotodienst
6 апреля 1986 года в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. На фото: атлеты из Принстонского университета США во время первой Олимпиады
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Фото: ТАСС
6 апреля 1899 года в Москве открылась первая трамвайная линия — трамваи ходили от Бутырской заставы до Петровского парка. На фото: дореволюционная открытка с изображением электрического трамвая в центре столицы
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Фото: Getty Images/Liaison/Paula Bronstein
6 апреля 1994 года в Руанде начался геноцид народа тутси, в результате погибло, по разным данным, от полумиллиона до миллиона человек. На фото: выживший тутси в госпитале деревни Гахини
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Фото: Global Look Press/Panoramic
6 апреля 1943 года была опубликована философская сказка французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». На фото: разные издания «Маленького принца» в Средиземноморском университетском центре в Ницце
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