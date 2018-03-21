Судмедэксперты проверят жалобы из-за выбросов полигона «Ядрово» в Подмосковье

Судмедэксперты Московской области взяли анализы на яды и токсины у жителей Волоколамска, считающих, что их недомогание связано с выбросами на полигоне «Ядрово». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

У заболевших был взят общеклинический анализ крови. К работе привлечен главный судмедэксперт Подмосковья. Москалькова отметила, что результаты общеклинического анализа «пока ничего не дали — никаких отклонений в крови не обнаружено».

На данный момент известно, что из 57 обратившихся за медпомощью пятеро были госпитализированы. Один из заболевших был госпитализирован с диагнозом «пиелонефрит», который не связан с отравлением. Москалькова также добавила, что обратившиеся к врачам жаловались на головокружение и тошноту, «явных признаков, присущих пищевому отравлению, не было».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что местные власти приложат все усилия, чтобы отправить наибольшее количество детей из Волоколамска на отдых. В его пресс-службе также отметили, что эвакуация детей не планируется.