Прямой эфир

Судмедэксперты проверят жалобы из-за выбросов полигона «Ядрово» в Подмосковье

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судмедэксперты Московской области взяли анализы на яды и токсины у жителей Волоколамска, считающих, что их недомогание связано с выбросами на полигоне «Ядрово». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

У заболевших был взят общеклинический анализ крови. К работе привлечен главный судмедэксперт Подмосковья. Москалькова отметила, что результаты общеклинического анализа «пока ничего не дали — никаких отклонений в крови не обнаружено».

На данный момент известно, что из 57 обратившихся за медпомощью пятеро были госпитализированы. Один из заболевших был госпитализирован с диагнозом «пиелонефрит», который не связан с отравлением. Москалькова также добавила, что обратившиеся к врачам жаловались на головокружение и тошноту, «явных признаков, присущих пищевому отравлению, не было».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что местные власти приложат все усилия, чтобы отправить наибольшее количество детей из Волоколамска на отдых. В его пресс-службе также отметили, что эвакуация детей не планируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК начал проверку по факту отравления детей в подмосковном Волоколамске
Митингующие ударили главу Волоколамского района

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017