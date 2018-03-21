Прямой эфир

Митингующие ударили главу Волоколамского района

0
Фото: Instagram/my_volok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники стихийного митинга в Волоколамске ударили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. 

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Волоколамск, чтобы встретиться с участниками митинга, которые выступают против свалки «Ядрово». Недовольные местные жители освистали Воробьева. 

В среду, 21 марта, более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово».

Региональный Роспотребнадзор позже заявил о том, что анализ воздуха города не выявил превышения содержания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, с 9 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура начнет проверку после отравления людей в Волоколамске
Превышения содержания сероводорода в Волоколамске не выявлено

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017