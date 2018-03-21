Митингующие ударили главу Волоколамского района

Участники стихийного митинга в Волоколамске ударили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Волоколамск, чтобы встретиться с участниками митинга, которые выступают против свалки «Ядрово». Недовольные местные жители освистали Воробьева.

В среду, 21 марта, более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово».

Региональный Роспотребнадзор позже заявил о том, что анализ воздуха города не выявил превышения содержания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, с 9 марта.