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СК начал проверку по факту отравления детей в подмосковном Волоколамске

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Следственный комитет проверит факт отравления детей в подмосковном Волоколамске. Об этом заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, распространенной в СМИ и получившей широкий общественный резонанс, о госпитализации несовершеннолетних в Волоколамскую центральную районную больницу с диагнозом отравление газом, предположительно, после выброса сероводорода на полигоне ТБО в деревне Ядрово», — сказала она. 

В среду, 21 марта, 57 учеников разных школ в Волоколамске обратились к медикам из-за жалоб на самочувствие. Пятеро из них были госпитализированы. Местные жители связывают инцидент с выбросом газа с полигона бытовых отходов «Ядрово». При этом региональный Роспотребнадзор позже заявил о том, что анализ воздуха города не выявил превышения содержания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, с 9 марта.

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