Телеканал Syfy представил тизер сериала по рассказу Джорджа Мартина

Американский телеканал Syfy опубликовал первый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» (англ. Nightflyers. — Ред.), пишет «Газета.ру». Это экранизация одноименного рассказа писателя Джорджа Р.Р. Мартина.

О запуске сериала стало известно еще 2016 году, но официально телеканал объявил о работе над ним лишь в 2017 году. В первом сезоне выйдет десять серий.

Ранее сообщалось, что сам Мартин не будет участвовать в работе над сценарием из-за контракта с телекомпанией HBO, выпускающей сериал «Игра престолов». Рассказ «Летящие сквозь ночь» был издан в 1980 году. Первая экранизация произведения вышла в 1987-м.

Действие рассказа происходит в далеком будущем. Земля находится на грани гибели, и группа исследователей отправляется в путешествие на космическом корабле «Летящий сквозь ночь» (Nightflyer), чтобы найти загадочную внеземную цивилизацию, у которой, возможно, есть ключ к спасению планеты. По мере приближения к своему пункту назначения против команды восстает бортовой компьютер корабля.