Прямой эфир

Телеканал Syfy представил тизер сериала по рассказу Джорджа Мартина

0
Фото: ТАСС/ Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский телеканал Syfy опубликовал первый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» (англ. Nightflyers. — Ред.), пишет «Газета.ру». Это экранизация одноименного рассказа писателя Джорджа Р.Р. Мартина.

О запуске сериала стало известно еще 2016 году, но официально телеканал объявил о работе над ним лишь в 2017 году. В первом сезоне выйдет десять серий.

Ранее сообщалось, что сам Мартин не будет участвовать в работе над сценарием из-за контракта с телекомпанией HBO, выпускающей сериал «Игра престолов». Рассказ «Летящие сквозь ночь» был издан в 1980 году. Первая экранизация произведения вышла в 1987-м.

Действие рассказа происходит в далеком будущем. Земля находится на грани гибели, и группа исследователей отправляется в путешествие на космическом корабле «Летящий сквозь ночь» (Nightflyer), чтобы найти загадочную внеземную цивилизацию, у которой, возможно, есть ключ к спасению планеты. По мере приближения к своему пункту назначения против команды восстает бортовой компьютер корабля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джордж Мартин отложил выпуск новой книги из цикла «Игра престолов»
Джордж Мартин рассказал, почему постоянно убивает героев своих книг

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017