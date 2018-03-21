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Детей из Волоколамска могут отправить отдыхать из-за полигона «Ядрово»

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Власти Подмосковья приложат усилия, чтобы отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска. Об этом в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в Telegram-канале.

По словам Воробьева, для этого власти обязательно предусмотрят все необходимые мероприятия.

«Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — написал Воробьев.

В пресс-службе губернатора опровергли информацию о планах эвакуировать из Волоколамска детей. «В СМИ появилась информация о планах губернатора Московской области эвакуировать детей из Волоколамска. Подобных заявлений Андрей Воробьев не делал», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы.

Дети, обратившиеся в среду в Волоколамскую ЦРБ, осмотрены, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. В основном они жалуются на головокружение и тошноту.

По мнению местных жителей, ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе.

При этом Роспотребнадзор превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска не нашел, передает «РИА Новости». Специалисты подмосковного минздрава не связывают обращения граждан с полигоном.

Портал iz.ru писал, что заместитель председателя подмосковного правительства Александр Чупраков сообщил ранее, что выброс свалочного газа произошел на полигоне в результате резкого падения давления в ночь на среду.

«Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы, в том числе и чистыми грунтами», — заверил Чупраков.

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