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Шесть собак спасли от пожара сотрудники МЧС в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники МЧС на пожаре в садовом товариществе в Ленинградской области спасли от огня сразу шесть собак, закрытых в вольере.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе, передает «РИА Новости».

Дачный дом загорелся в СНТ «Лепсе», на момент прибытия огнеборцев здание было охвачено огнем по всей площади, вольер с собаками находился в нескольких метрах от горящего дома.

«Собственники дома обратились к пожарным с просьбой спасти собак, которые были закрыты в вольере в нескольких метрах от полыхающего здания», — рассказали агентству в пресс-службе регионального главка МЧС. Пожарные спасли животных, которые могли погибнуть.

Накануне пожарный погиб при тушении двухквартирного дома в селе Сазанка Свободненского района Амурской области.

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