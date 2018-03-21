Частный дом и автосервис горят в Подмосковье на площади 900 кв. м

Частный дом и здание автосервиса горят в подмосковном Щелково. По информации ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания составляет 900 кв. м.

По данным ведомства, горят частный дом и кровля автомойки по Московской улице. Отмечается, что эвакуация не проводилась. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарно-спасательные расчеты продолжают работу на месте ЧП.

При тушении двухквартирного дома в селе Сазанка Амурской области погиб пожарный. Трагедия произошла 19 марта. На одного из спасателей обвалился потолок, а затем под тяжестью провалился пол.