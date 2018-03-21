Комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на Слуцкого

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах. Об этом в среду, 21 марта, заявил глава комиссии Отари Аршба.

В документе говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы от продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой.

«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов», — приводит ТАСС решение комиссии.

В документе отмечается, что «сумма этих фактов» говорит о целенаправленности и спланированности действий журналисток. Кроме того, сообщается, что у комиссии отсутствует «должный инструментарий для проверки подобного рода претензий», а также она не имеет права давать экспертные оценки аудиозаписям журналисток.

Ранее журналистки пожаловались на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году.