Селекционно-генетический центр рыбоводства появится в Карелии

Селекционно-генетический центр рыбоводства планируют построить в Сортавальском районе Республики Карелия. Об этом министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову рассказал директор предприятия «Карелпродактс» Валентин Луцевич.

В ходе поездки министр сельского и рыбного хозяйства посетил предприятие, на котором ему рассказали о ближайших планах предприятия. В урочище Ламберт планируют создать селекционно-генетический центр, сообщает ИА «Карелinform».

Центр будет предназначен для получения собственной живой икры и посадочного материала, который используют предприятия республики. На данный момент уже достигнуты договоренности с поставщиком икры об участии в проекте.

А в скором времени на территории предприятия завершится строительство нового цеха по переработке рыбы. Также министру показали форелевое хозяйство и инкубационно-выростной цех мощностью 2,5 млн штук малька форели навеской 10–12 граммов.