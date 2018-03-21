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Селекционно-генетический центр рыбоводства появится в Карелии

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Селекционно-генетический центр рыбоводства планируют построить в Сортавальском районе Республики Карелия. Об этом министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову рассказал директор предприятия «Карелпродактс» Валентин Луцевич.

В ходе поездки министр сельского и рыбного хозяйства посетил предприятие, на котором ему рассказали о ближайших планах предприятия. В урочище Ламберт планируют создать селекционно-генетический центр, сообщает ИА «Карелinform».

Центр будет предназначен для получения собственной живой икры и посадочного материала, который используют предприятия республики. На данный момент уже достигнуты договоренности с поставщиком икры об участии в проекте.

А в скором времени на территории предприятия завершится строительство нового цеха по переработке рыбы. Также министру показали форелевое хозяйство и инкубационно-выростной цех мощностью 2,5 млн штук малька форели навеской 10–12 граммов.

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