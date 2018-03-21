Прямой эфир

Сотни ссылок на детскую порнографию обнаружили в блокчейне биткоина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотни ссылок на детскую порнографию обнаружила в блокчейне биткоина команда специалистов из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена. Доклад об этом они представили на конференции в Кюрасао, пишет портал Gizmondo.

После изучения 1,6 тыс. обнаруженных в блокчейне на тот момент файлов, которое постоянно увеличивается, специалисты выяснили, что 99% содержимого является либо текстом, либо изображением. Восемь файлов содержали контент сексуального характера, а на одном изображении предположительно присутствовал несовершеннолетний.

Еще в двух файлах в общей сложности было обнаружено 274 ссылки на связанный с насилием над детьми контент. Из них 142 уходили в сегмент интернета, соединения в котором устанавливаются с помощью специальных протоколов и портов только между доверенными лицами — так называемый дарквеб.

«Наш анализ показывает, что определенный контент, в частности незаконная порнография, может сделать само владение блокчейном незаконным», — цитирует авторов исследования «РИА Новости».

Хранение детской порнографии запрещено в 112 странах, напомнили специалисты, поэтому использование любой системы, основанной на блокчейне, может трактоваться как нелегальное.

По информации издания, Интерпол еще в 2015 году сообщал о потенциальной опасности блокчейна — «фиксированное открытое пространство», которое есть в блоках, может стать потенциальной целью для вредоносного ПО или другого нелегального контента.

Блокчейн — это цепочка блоков, в которых могут храниться файлы или заметки. Часто в них просто указаны данные о совершенной транзакции.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» внесли в Госдуму. Он урегулирует сферу криптовалют и блокчейна. В случае его принятия криптовалютой на территории РФ нельзя будет расплачиваться за товар или услугу, пишет сайт kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Twitter запретит рекламу криптовалют
Трамп запретил гражданам США совершать трансакции в криптовалюте Венесуэлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017