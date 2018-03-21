Сотни ссылок на детскую порнографию обнаружили в блокчейне биткоина

Сотни ссылок на детскую порнографию обнаружила в блокчейне биткоина команда специалистов из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена. Доклад об этом они представили на конференции в Кюрасао, пишет портал Gizmondo.

После изучения 1,6 тыс. обнаруженных в блокчейне на тот момент файлов, которое постоянно увеличивается, специалисты выяснили, что 99% содержимого является либо текстом, либо изображением. Восемь файлов содержали контент сексуального характера, а на одном изображении предположительно присутствовал несовершеннолетний.

Еще в двух файлах в общей сложности было обнаружено 274 ссылки на связанный с насилием над детьми контент. Из них 142 уходили в сегмент интернета, соединения в котором устанавливаются с помощью специальных протоколов и портов только между доверенными лицами — так называемый дарквеб.

«Наш анализ показывает, что определенный контент, в частности незаконная порнография, может сделать само владение блокчейном незаконным», — цитирует авторов исследования «РИА Новости».

Хранение детской порнографии запрещено в 112 странах, напомнили специалисты, поэтому использование любой системы, основанной на блокчейне, может трактоваться как нелегальное.

По информации издания, Интерпол еще в 2015 году сообщал о потенциальной опасности блокчейна — «фиксированное открытое пространство», которое есть в блоках, может стать потенциальной целью для вредоносного ПО или другого нелегального контента.

Блокчейн — это цепочка блоков, в которых могут храниться файлы или заметки. Часто в них просто указаны данные о совершенной транзакции.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» внесли в Госдуму. Он урегулирует сферу криптовалют и блокчейна. В случае его принятия криптовалютой на территории РФ нельзя будет расплачиваться за товар или услугу, пишет сайт kp.ru.