Прямой эфир

Семен Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»

0
Фото: ТАСС/Галкин Николай
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес российского артиста и продюсера Семена Слепакова в черный список. 

По данным телеканала NewsOne, причиной этого стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым». Издание уточняет, что 17 марта Слепаков выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе.

7 марта стало известно, что скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных Ксению Собчак за «сознательное нарушение государственных границ Украины в 2014 году» и оправдание «оккупации Крыма».

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Интернет-ресурс содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта по той или иной причине считают враждебными Украине. Данные собираются в том числе нелегальными методами. ООН уже обвинила сайт в нарушении прав на частную жизнь и презумпцию невиновности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Герой Украины Надежда Савченко попала в список портала «Миротворец»
Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу сайта «Миротворец»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017