Семен Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес российского артиста и продюсера Семена Слепакова в черный список.

По данным телеканала NewsOne, причиной этого стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым». Издание уточняет, что 17 марта Слепаков выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе.

7 марта стало известно, что скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных Ксению Собчак за «сознательное нарушение государственных границ Украины в 2014 году» и оправдание «оккупации Крыма».

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Интернет-ресурс содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта по той или иной причине считают враждебными Украине. Данные собираются в том числе нелегальными методами. ООН уже обвинила сайт в нарушении прав на частную жизнь и презумпцию невиновности.