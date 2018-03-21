«Яндекс.Такси» рассказал о самых популярных у москвичей местах поездок

Специалисты сервиса «Яндекс.Такси» проанализировали данные о заказах такси в Москве в 2017 году и выяснили, куда москвичи едят чаще всего.

Как пишет телеканал «360», для определения популярности мест авторы исследования подсчитали количество заказов, в которых та или иная точка на карте значилась как конечный адрес. Выяснилось, что вне конкуренции оказались три столичных аэропорта — Шереметьево, Домодедово и Внуково. В аэропорт Жуковский, по данным исследования, на такси пока добираются нечасто.

В топ-10 самых популярных мест назначения в пределах МКАД вошли бизнес-центр «Москва-Сити», Ленинградский и Казанский вокзалы, а также ТРЦ «Авиапарк», станция метро «Юго-Западная», Курский вокзал, бары и кафе Нового Арбата. В десятку также вошли станция метро «Речной вокзал», ТРЦ «Европейский» и Павелецкий вокзал.

Ранее портал iz.ru сообщал, сервис «Яндекс.Такси» запустил чат для связи водителей и пассажиров.