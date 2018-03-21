Спорткомплекс с катком появится на юге Москвы в 2019 году

В 2019 году на юге Москвы построят спортивный комплекс с ледовым катком. Об этом сообщает портал стройкомплекса.

Как заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, разрешение на строительство объекта уже получено, подготовительные работы должны начаться уже в ближайшее время. Располагаться новый спорткомплекс будет в районе Чертаново Центральное на улице Красного Маяка, владение 13А, корпус 2. На первом этаже разместится ледовое поле размером 30 на 60 м, оснащенное системами хронометража и электронного судейства. Также на первом этаже будут оборудованы кабинеты врачей, стоянка машин для заливки льда и технические помещения. Также для спортсменов оборудуют специальные помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек.

Второй этаж займет спортзал площадью 250 кв. м для маломобильных жителей Москвы. Перед зданием оборудуют парковку на 25 машино-мест. Также будет благоустроена прилегающая к спорткомплексу территория, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что стадион «Лужники» был признан лучшим в 2017 году.