Собянин открыл южный вестибюль станции «Спортивная» после ремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро после ремонта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам столичного градоначальника, в ходе ремонтных работ был реконструирован не только вестибюль станции, но и эскалаторы, установлены дополнительные турникеты и автоматы по продаже билетов, а пропускная способность станции после реконструкции увеличилась на треть. Мэр также отметил повышение комфортности, надежности и энергоэффективности обновленной станции. В частности, благодаря новым технологиям удалось установить четыре новых эскалатора вместо трех старых без увеличения диаметра эскалаторного тоннеля. Таким образом, пропускная способность эскалаторного комплекса увеличилась на 33%, или 7 тыс. пассажиров в час. Уточняется, что эскалаторы разработаны в России, отвечают всем современным нормам и требованиям безопасности и рассчитаны на 50 лет эксплуатации.

Собянин также напомнил, что в настоящее время Московский метрополитен реализует крупную программу по реконструкции вестибюлей действующих станций. Уже реконструированы 14 станций метро, еще 10 будут реконструированы в ближайшие три года.