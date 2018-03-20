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Собянин открыл южный вестибюль станции «Спортивная» после ремонта

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро после ремонта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам столичного градоначальника, в ходе ремонтных работ был реконструирован не только вестибюль станции, но и эскалаторы, установлены дополнительные турникеты и автоматы по продаже билетов, а пропускная способность станции после реконструкции увеличилась на треть. Мэр также отметил повышение комфортности, надежности и энергоэффективности обновленной станции. В частности, благодаря новым технологиям удалось установить четыре новых эскалатора вместо трех старых без увеличения диаметра эскалаторного тоннеля. Таким образом, пропускная способность эскалаторного комплекса увеличилась на 33%, или 7 тыс. пассажиров в час. Уточняется, что эскалаторы разработаны в России, отвечают всем современным нормам и требованиям безопасности и рассчитаны на 50 лет эксплуатации.

Собянин также напомнил, что в настоящее время Московский метрополитен реализует крупную программу по реконструкции вестибюлей действующих станций. Уже реконструированы 14 станций метро, еще 10 будут реконструированы в ближайшие три года.

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