Ученые из НИИ переработки нефти создали альтернативное топливо для автомобилей. Это смесь этилового спирта и продуктов нефтепереработки. Специалисты создали четыре композиции топлива. Смол и серы в них намного меньше, чем в бензине. Новое топливо может использоваться в обычных автомобилях. Разработка увеличит срок службы и экологические показатели двигателя.

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