АЗС Иркутска заплатит автовладельцу 800 тыс. рублей за плохое топливо

Районный суд Иркутска занял сторону владельца Audi Q7 при рассмотрении его жалобы на некачественное топливо, предоставленное автозаправочной станцией. С АЗС взыскан материальный ущерб за продажу плохого топлива в размере 800 тыс. рублей.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, в своем иске водитель иномарки указал, что заправил машину на одной из АЗС дизельным топливом, доехал до торгового центра, а, вернувшись оттуда, не смог ее завести. Экспертиза показала, что у автомобиля произошло разрушение топливного насоса двигателя. Причина — использование дизтоплива низкого качества.

В суде ответчик требования истца не признал, утверждая, что всё продаваемое компанией топливо соответствует требованиям нормативно-правовых актов, а само топливо проходит многоуровневый контроль. Впрочем, эти доводы на решение судьи не повлияли.

В итоге с АЗС взыскана стоимость заправленного дизтоплива, убытки от оплаты экспертиз, ремонта автомобиля, а также штраф за отказ добровольно исполнить требования потребителя.