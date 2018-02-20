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АЗС Иркутска заплатит автовладельцу 800 тыс. рублей за плохое топливо

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Районный суд Иркутска занял сторону владельца Audi Q7 при рассмотрении его жалобы на некачественное топливо, предоставленное автозаправочной станцией. С АЗС взыскан материальный ущерб за продажу плохого топлива в размере 800 тыс. рублей.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, в своем иске водитель иномарки указал, что заправил машину на одной из АЗС дизельным топливом, доехал до торгового центра, а, вернувшись оттуда, не смог ее завести. Экспертиза показала, что у автомобиля произошло разрушение топливного насоса двигателя. Причина — использование дизтоплива низкого качества.  

В суде ответчик требования истца не признал, утверждая, что всё продаваемое компанией топливо соответствует требованиям нормативно-правовых актов, а само топливо проходит многоуровневый контроль. Впрочем, эти доводы на решение судьи не повлияли.

В итоге с АЗС взыскана стоимость заправленного дизтоплива, убытки от оплаты экспертиз, ремонта автомобиля, а также штраф за отказ добровольно исполнить требования потребителя.

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