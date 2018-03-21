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Полиция задержала двух учениц после стрельбы в Шадринской школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Кутыгин
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Полиция задержала двух учениц Шадринской школы, одна из которых устроила стрельбу. Об этом порталу iz.ru заявила уполномоченный по правам ребенка Курганской области Алена Лопатина.

Утром 21 марта в одной из школ Шадринска учащаяся седьмого класса открыла огонь по одноклассникам из пневматического оружия. Инцидент произошел во время урока географии. Когда учитель вышел из кабинета, чтобы проводить другого ребенка к врачу, 13-летняя девочка закрыла дверь и начала стрелять по одноклассникам. Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, именно вторая девочка попросила преподавателя выйти из класса. Всего пострадали семь человек, одного из пострадавших увезла «скорая». Серьезных ранений никто не получил, ученики отделались ссадинами и синяками. 

«Сейчас в полиции находятся две девочки. Надо сказать, что перестрелки никакой не было. Были выстрелы только из одного пневматического пистолета. Предварительная причина ЧП — неприязнь между одноклассниками. Дальше будет разбираться следствие. Психологическая помощь этим девочкам будет оказана. Если юридическое сопровождение потребуется, то это же будет оказано», — сказала Лопатина.

Обе задержанные отправлены на медицинское освидетельствование, после чего будет принято решение о их дальнейшей судьбе, добавила чиновница.

«В настоящее время я нахожусь в полиции Шадринска, где состоялся разговор с детьми. Сейчас планируем поехать с детьми к врачам для освидетельствования. Необходимо выяснить их состояние здоровья. И дальнейшие действия будем предпринимать исходя из состояния здоровья детей», — сказала Лопатина.

По словам уполномоченного по правам ребенка, по поручению губернатора в Шадриск выехали представители департамента образования и УВД. В данный момент они выясняют причины ЧП. 

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