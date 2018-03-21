Мать шадринской школьницы готова взять на себя ответственность за стрельбу

Мать 13‐летней ученицы в одной школ города Шадринска, которая во время перемены устроила стрельбу из пневматического пистолета в учебном заведении, от которых пострадали семь учеников 7-го класса, призналась, что «упустила» своего ребенка, и рассказала, что готова взять на себя ответственность за произошедшее.

По словам женщины, она знала всех, с кем общалась дочь, однако она не смогла назвать причины случившегося. Женщина воспитывает дочь без отца, одна. Переходный возраст у подростка оказался сложным периодом, а момент воспитания был упущен.

В настоящее время девочку и ее сообщниц допрашивают в Следственном комитете. Родители также находятся в правоохранительных органах, сообщает телеканал «360».

Пока женщине не удалось поговорить с дочерью. В произошедшем она прежде всего винит себя.

Напомним, инцидент произошел утром в среду, когда учитель вышел из кабинета, чтобы проводить другого ребенка к врачу. 13-летняя девочка произвела несколько выстрелов из принадлежащего ее отцу пистолета.

Преподаватель незамедлительно вернулся в класс, как только услышал шум. Он выломал дверь и отобрал у подростков оружие.

Одного из семи пострадавших отвезли в больницу.