Приложение для поиска могил запустили в Новосибирске

Бесплатное приложение «Ритуал» для поиска могил на кладбищах запустили в Новосибирске. Система приложения содержит данные семи городских кладбищ.

Новое приложение разработали и запустили для поиска захоронений в Новосибирске. База данных приложения включает информацию о 393 тыс. могил, которые находятся на семи кладбищах, сообщает Сибирское агентство новостей.

По словам начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина, данная разработка позволит не только облегчить поиск, но упростить процедуру оформления захоронения. Оформитель приходит вместе с сотрудником муниципального учреждения к выбранному месту захоронения, где при помощи планшета работник создаст геопривязку к местности.

Дальнейшее оформление и заполнение необходимых данных можно произвести на месте или перейти в офис. Подобные методы, по мнению начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александра Люлько, помогут исключить поборы со стороны работников кладбищ.

Мобильное приложение доступно бесплатно в Google Play и AppStore. Также его можно скачать на официальном портале «Мой Новосибирск».