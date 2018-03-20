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11-летний мальчик подозревается в разрушении 29 памятников на Кубани

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11-летний мальчик подозревается в разрушении 29 могильных памятников на кладбище в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы обнаружили подозреваемого в вандализме на одном из кладбищ Тимашевского района. Им оказался 11-летний мальчик, теперь ответственность за содеянное ляжет на плечи его матери. Обнаружить нарушителя помог редкий рисунок на подошве его обуви, отпечаток которой он оставил на одном из памятников, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В отношении мамы мальчика выделено отдельное производство по признакам административного правонарушения «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дело рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Сам инцидент произошел в ночь на 8 марта. Местные жители обнаружили погром и обратились в полицию. По изначальной версии, было разрушено почти 40 памятников, но позже выяснилось, что их 29.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что на кладбище на Кубани неизвестные разрушили надгробия и памятники. По словам местных жителей, с погоста ничего не унесли, а у каждого поврежденного надгробия было оставлено по яблоку, разрезанному на четыре части.

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