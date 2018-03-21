В офисе BMW в Мюнхене провели обыски

Обыски в головном офисе BMW в Мюнхене. Автоконцерн обвиняют в занижении данных о вредных выбросах. На 12 тыс. дизельных машин была установлена специальная программа. Компьютер показывал неверные данные о количестве выхлопов. В BMW называют произошедшее случайностью. Оборудование для внедорожников как-то попало на легковые модели. Прокуратура начала расследование. Для Volkswagen подобный скандал закончился миллиардными убытками.

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