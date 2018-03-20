Прокуратура Германии проводит обыск в штаб-квартире BMW

Сотрудники прокуратуры Мюнхена и полицейские провели обыски в штаб-квартире автопроизводителя BMW по делу о манипуляциях с выбросами вредных веществ в атмосферу. Об этом стало известно во вторник, 20 марта.

По мнению прокуратуры, автопроизводитель оснастил около 11 тыс. дизельных автомобилей программой, искажающей показатели выхлопов, сообщает ТАСС.

В самой BMW заявили, что это ошибка и сама программа была разработана для моделей X5 и X6 и на машинах 5-й и 7-й серии оказалась случайно.

2 сентября японский автопроизводитель Honda объявил о намерении выплатить компенсации американским водителям, пострадавшим из-за подушек безопасности Takata. В общей сложности сумма выплат по их искам составит $605 млн.

Скандал вокруг Takata продолжался с 2014 года. Как обнаружили американские власти, эти подушки безопасности в случае неисправности раскрываются с чрезмерной силой.