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Названа дата сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена со ссылкой на постановление администрации города.

Согласно тексту документа, на период работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции на одном из участков метро перекроют движение поездов. Движение поездов от станции «Площадь 1905 года» до станции «Ботаническая» в обоих направлениях будет приостановлено 24 марта с 09:00 до 11:30 по местному времени. Кроме того, сообщает сайт kp.ru, на время работ будет закрыто движение по улицам Степана Разина и Декабристов.

Расположенная в центре Екатеринбурга 220-метровая телебашня, строительство которой было остановлено в последнем году существования СССР из-за отсутствия финансирования, стала одним из узнаваемых архитектурных символов крупнейшего города на Урале. На ее месте планируется строительство ледовой арены на 15 тыс. зрителей. Уже ведется разработка концепции проекта с благоустройством прилегающей территории.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в феврале текущего года мэрия Екатеринбурга перенесла снос телебашни на неопределенный срок.

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