WADA рассматривает вопрос восстановления в правах РУСАДА. Трансляция

Вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассматривается в среду, 21 марта, на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Основной спикер — заместитель генерального директора WADA Роб Келер. На заседании будут присутствовать глава РУСАДА Юрий Ганус, гендиректор британского антидопингового агентства Николь Сапстед, а также директор департамента по вопросам расследований и разведки WADA Гюнтер Янгер и международный эксперт по РУСАДА Ева Лукосьют-Станикуниене.

Портал iz.ru ведет прямую трансляцию данного мероприятия.

Окончательное решение по РУСАДА будет принято позже.

В 2015 году Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства и лишено членства в WADA.

Последний раз вопрос о восстановлении российского агентства в правах обсуждался в ноябре 2017 года на совете учредителей WADA в Сеуле во главе с Джонатаном Тэйлором. Тогда международное агентство отказалось восстановить РУСАДА, несмотря на выполнение российской стороной основных требований WADA.