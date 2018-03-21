WADA рассматривает вопрос восстановления в правах РУСАДА. Трансляция
Вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассматривается в среду, 21 марта, на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Основной спикер — заместитель генерального директора WADA Роб Келер. На заседании будут присутствовать глава РУСАДА Юрий Ганус, гендиректор британского антидопингового агентства Николь Сапстед, а также директор департамента по вопросам расследований и разведки WADA Гюнтер Янгер и международный эксперт по РУСАДА Ева Лукосьют-Станикуниене.
Портал iz.ru ведет прямую трансляцию данного мероприятия.
Окончательное решение по РУСАДА будет принято позже.
В 2015 году Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства и лишено членства в WADA.
Последний раз вопрос о восстановлении российского агентства в правах обсуждался в ноябре 2017 года на совете учредителей WADA в Сеуле во главе с Джонатаном Тэйлором. Тогда международное агентство отказалось восстановить РУСАДА, несмотря на выполнение российской стороной основных требований WADA.