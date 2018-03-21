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Умер хоккеист Юрий Шаталов

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Фото: ТАСС/Ун Да-Син Вячеслав
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Легендарный хоккеист Юрий Шаталов скончался в возрасте 72 лет, сообщается на сайте клуба «Легенды хоккея». 

Спортсмен ушел из жизни во вторник, 20 марта. О причинах его смерти пока не сообщается.

«Клуб выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

Шаталов во многом известен благодаря выступлениям за команды ЦСКА и «Крылья Советов». В 28 лет он дебютировал за сборную СССР, вместе с которой участвовал в Суперсериях с национальной командой Канады в 1972 и 1974 годах. Он является двукратным чемпионом СССР, а также победителем чемпионатов мира и Европы.

После завершения профессиональной карьеры Юрий Шаталов работал тренером, а также занимался предпринимательской деятельностью. Также он выступал на турнирах ветеранов. 

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