Умер хоккеист Юрий Шаталов

Легендарный хоккеист Юрий Шаталов скончался в возрасте 72 лет, сообщается на сайте клуба «Легенды хоккея».

Спортсмен ушел из жизни во вторник, 20 марта. О причинах его смерти пока не сообщается.

«Клуб выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

Шаталов во многом известен благодаря выступлениям за команды ЦСКА и «Крылья Советов». В 28 лет он дебютировал за сборную СССР, вместе с которой участвовал в Суперсериях с национальной командой Канады в 1972 и 1974 годах. Он является двукратным чемпионом СССР, а также победителем чемпионатов мира и Европы.

После завершения профессиональной карьеры Юрий Шаталов работал тренером, а также занимался предпринимательской деятельностью. Также он выступал на турнирах ветеранов.