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Хоккеисты Кузнецов и Проворов проголосовали на выборах президента РФ

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Фото: twitter.com/RussiaInUSA
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Российские хоккеисты Иван Проворов и Евгений Кузнецов, защищающие цвета клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщается в микроблоге Twitter российского посольства.

«В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за клубы Филадельфии и Вашингтона российские граждане И. Проворов и Е. Кузнецов (желаем выздоровления!)», — говорится в сообщении.

По последним данным, ЦИК завершила обработку 60% бюллетеней. С большим отрывом лидирует действующий президент России Владимир Путин. За него проголосовали 75,57% избирателей.

На втором месте расположился представитель КПРФ Павел Грудинин (12,9%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,19%). За Ксению Собчак проголосовали 1,4% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 1% граждан.

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