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Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем из-за старения

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
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Эстрадная певица Алла Пугачева ответила пользователям Instagram, которые раскритиковали ее внешний вид. Язвительные комментарии появились под кадрами, сделанными на избирательном участке в подмосковном Звенигороде, где примадонна голосовала на выборах президента РФ вместе с супругом Максимом Галкиным 18 марта.

«Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала Пугачева, которую цитирует «Комсомольская правда»

Она пожелала всем комментаторам счастья и долгих лет жизни. И выразила надежду, что «яд и злоба» будут направлены на борьбу с куда более важными проблемами, чем ее старость.

«Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Живем дальше», – добавила певица.

Как отмечает издание, в комментариях пользователи раскритиковали ее внешность, слишком молодежную одежду, очки и многое другое. 

 

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