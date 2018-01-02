Пугачева позвонила обвинившему ее в плагиате поэту

Певица Алла Пугачёва позвонила поэту Александру Вулых, который заявил о схожести её новой песни «Я летала» с композицией Игоря Саруханова «Придуманная любовь», и заявила, что впервые узнала об этом от него самого.

«К исполнителю претензий не может быть. Композитор принес песню, она выбрала ее. Она могла и не знать, не помнить, что такая песня была. А композитор не мог этого не знать. Меня удивляет, что все вокруг пишут, что поэт предъявил претензии Пугачевой. Здесь претензии к автору музыки», – приводит слова Вулых РЕН ТВ.

По словам поэта, сама Пугачева после прослушивания песни, мелодию которой использовали в её композиции, нашла много общего.

При этом он добавил, что не намерен раздувать конфликт из этой ситуации.

Ранее на своей странице в Facebook Вулых написал о схожести двух песен, однако после беседы с певицей удалил запись.

Новая песня Аллы Пугачевой «Я летала» была презентована на новогоднем концерте на Первом канале.