«Газпром» уложил 991 км морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» уложил 991 км морской части газопровода «Турецкий поток» суммарно по двум ниткам.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Уложен 991 км — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», — говорится в сообщении.

«Газпром» приступил к строительству морского участка «Турецкого потока» в Черном море в мае 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.