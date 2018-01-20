«Газпрому» разрешили строить вторую нитку «Турецкого потока»

«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока» на морском участке в исключительной экономической зоне Турции.

Таким образом, у российской компании есть все необходимые разрешения со стороны Анкары.

«Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, слова которого приводятся на сайте холдинга.

По его словам, работы по реализации проекта «Турецкий поток» идут полным ходом сразу на трех участках: на побережьях России и Турции и в акватории Черного моря.

Первая нитка данного газопровода предназначена для турецкого рынка, а вторая будет построена для поставок топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы.