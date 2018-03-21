Эксперт оценил шансы на блокировку Telegram в России

Роскомнадзору будет сложно полностью заблокировать доступ пользователей к Telegram, так как мессенджер работает на децентрализованной платформе, считает адвокат Кирилл Бельский.

«Роскомнадзор грозит блокировкой, но, по моему мнению, технически реализовать эти угрозы будет сложно, ведь мессенджер работает на децентрализованной платформе», — цитирует его слова «РИА Новости».

Адвокат пояснил, что в России есть возможность блокировать отдельные сайты, но полностью запретить доступ пользователей будет сложно, так как люди смогут пользоваться прокси-серверами. В качестве примера он привел Иран, где мессенджер уже заблокировали.

«В Иране Telegram признан вне закона, что не мешает сотням тысяч людей продолжать пользоваться им, обходить установленный властью запрет», — сказал он.



20 марта Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона в течение 15 дней.

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировать Telegram не принесут плодов.

Впервые мессенджер оказался на грани блокировки летом 2017 года, когда руководство отказалось предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». А в декабре мессенджер оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.