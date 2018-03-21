Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт оценил шансы на блокировку Telegram в России

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзору будет сложно полностью заблокировать доступ пользователей к Telegram, так как мессенджер работает на децентрализованной платформе, считает адвокат Кирилл Бельский.

Карты, деньги, Telegram
Что происходит в теневых чатах популярного мессенджера и почему простые пользователи рискуют оказаться сообщниками мошенников  

«Роскомнадзор грозит блокировкой, но, по моему мнению, технически реализовать эти угрозы будет сложно, ведь мессенджер работает на децентрализованной платформе», — цитирует его слова «РИА Новости».

Адвокат пояснил, что в России есть возможность блокировать отдельные сайты, но полностью запретить доступ пользователей будет сложно, так как люди смогут пользоваться прокси-серверами. В качестве примера он привел Иран, где мессенджер уже заблокировали.

«В Иране Telegram признан вне закона, что не мешает сотням тысяч людей продолжать пользоваться им, обходить установленный властью запрет», — сказал он.

20 марта Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона в течение 15 дней. 

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировать Telegram не принесут плодов

Впервые мессенджер оказался на грани блокировки летом 2017 года, когда руководство отказалось предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». А в декабре мессенджер оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дуров прокомментировал возможную блокировку мессенджера Telegram
Роскомнадзор пригрозил Telegram судом за отказ предоставить ключи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017