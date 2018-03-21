СМИ сообщили о задержании россиянки в Греции по запросу Мальты

Посольство РФ в Афинах проверяет информацию о задержании в Греции гражданки РФ.

«Посольство России в Греции проверяет соответствующую информацию», — цитирует агентство ТАСС собеседника в российском диппредставительстве.

По данным СМИ, в понедельник, 19 марта, полиция Греции задержала гражданку РФ Марию Ефимову по запросу Мальты. Сообщалось, что россиянка якобы передала журналистке Дафне Каруане Галиции документы, изобличающие в коррупции мальтийского премьера.

В октябре 2017 года журналистка погибла в результате взрыва автомобиля. Гибель девушки мальтийские власти квалифицировали как убийство. По подозрению в причастности к этому делу были задержаны трое граждан Мальты, однако своей вины они не признали.