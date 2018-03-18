Сторонников Саакашвили задержали в Киеве

В Киеве полицейские задержали активистов «Движения новых сил». Об этом сообщается в Facebook партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов!» — отметили в партии.

По предварительным данным, полицейские задержали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко. Их, по всей видимости, доставили в Шевченковское отделение полиции.

В сообщении отмечается, что активисты хотели установить сцену для проведения митинга за отставку президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Саакашвили заявлял, что администрация украинского президента попытается нейтрализовать мирный марш его сторонников, который намечен на 18 марта.