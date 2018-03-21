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Ученый рассказал об адаптационном периоде к новому часовому поясу у волгоградцев

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
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Адаптационный период у жителей Волгоградской области, которая по результатам референдума перешла в другой часовой пояс, составит не больше месяца. Об этом заявил заведующий отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.

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«Наиболее важные показатели организма перестраиваются и приходят в норму в течение нескольких суток… Однако есть некоторые характеристики гормональной активности, пептиды, перестройка которых тянется дольше и может доходить до двух недель... В среднем это период до одного месяца», — цитирует его «РИА Новости».

Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1.

На референдуме, который прошел одновременно с выборами президента, большинство жителей области — 58,82% — высказались за переход в другой часовой пояс из-за потери «светового часа».

В декабре бразильские власти решили отложить переход на летнее время (в Бразилии, находящейся в Южном полушарии, лето наступает в декабре) в 2018 году из-за всеобщих выборов, которые пройдут в стране в октябре.

Данная инициатива вводится с целью избежать задержек при подсчете голосов и оглашении результатов голосования. Отмечается, что из-за наличия в Бразилии нескольких часовых поясов в западном штате Акри, к примеру, голосование в летнее время завершается лишь через три часа после начала обработки бюллетеней в южных и юго-восточных регионах.

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