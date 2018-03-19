Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

Более 58% проголосовавших на референдуме в Волгоградской области высказались за перевод времени на час вперед в регионе. По данным регионального избиркома, сейчас обработаны 99% протоколов.

Сообщается, что 18 марта одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет.

По последним данным, ЦИК обработала 99,83% протоколов участковых комиссий. Явка на выборах президента России составляет 67,47%. С большим преимуществом побеждает действующий глава государства Владимир Путин (76,67%). На втором месте находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), на третьем — Владимир Жириновский (5,66%).