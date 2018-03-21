Необычный морской отлив напугал жителей Сахалина

Сильный морской отлив напугал жителей Невельского и Холмского районов Сахалина. Многие в соцсетях предположили, что это признаки цунами или мощного землетрясения.

Очевидцы выложили видео, на котором видно, что вода ушла на несколько сотен метров. Пользователи отметили, что даже начали собирать личные вещи и документы, чтобы быть готовыми срочно покинуть дом.

Самые смелые поехали на побережье в поисках морских деликатесов.

В управлении Сахалингидрометслужбы развеяли страхи жителей региона.

«Скорее всего, там был сизигийный прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца складываются и возникает максимальный отлив и максимальный прилив. Это происходит два раза в месяц. Для Сахалина это обычное явление. Необычно то, что население его заметило», –– цитирует «Интерфакс» начальника отдела морских прогнозов Сахгидромета Михаила Кузнецова.

При этом он признал, что, судя по опубликованным кадрам, отлив и правда был не совсем обычным.

«В тот день было повышение атмосферного давления, во время которого уровень воды понижается, а также весеннее равноденствие наложились на сизигийный прилив, в результате получились аномальное понижение уровня воды и несколько необычный отлив», –– добавил Кузнецов.

20 марта сообщалось, что в США на берегу острова Сент-Саймонс нашли тело морского чудовища.