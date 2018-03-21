В конгрессе США выступили за усиление борьбы с «российской пропагандой»

В палате представителей конгресса США предложили усилить борьбу с «иностранной пропагандой», в том числе российской. Соответствующий законопроект внесен демократом Сетом Мултоном и представительницей республиканцев Элайзой Стефаник.

«И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду», — приводит агентство «РИА Новости» текст заявления Мултона.

Согласно законопроекту, зарубежные СМИ должны раскрыть «Федеральной комиссии связи США и американскому народу» свои отношения с иностранными правительствами.

«Этот закон очень важная инициатива, так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию. Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация», — заявила Стефаник.

В качестве примера иностранного СМИ был взят RT, вещающий в США. При этом в заявлении не упоминается закон о регистрации иностранных агентов, по которому российский телеканал уже зарегистрирован.

Чем новый законопроект отличается от уже действующих норм, пока не сообщается.

Напомним, российский телеканал RT был зарегистрирован в качестве иностранного агента в ноябре 2017 года по требованию минюста США.