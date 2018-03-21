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Россия помогла вывести из Восточной Гуты более 80 тыс. мирных жителей

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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С начала действия гуманитарных пауз в сирийской Восточной Гуте при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии удалось спасти более 80 414 человек. Об этом сообщил начальник центра Юрий Евтушенко.

Он также отметил, что число беженцев из подконтрольных боевикам территорий начало снижаться, при этом террористы не прекращают обстрелы.

«Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. За сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло 552 человека. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 2825 человек», –– сказал Евтушенко.

По его словам, первый гуманитарный коридор 20 марта был снова обстрелян.

«Сегодня район коридора подвергся массированным обстрелам террористов. В итоге вышло лишь 128 человек», –– добавил начальник центра.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что с начала операции РФ было освобождено две трети территории Восточной Гуты. В занимаемые ранее вооруженными формированиями районы смогли вернуться 1,3 млн беженцев.

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