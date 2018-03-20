Жертвами ракетного обстрела Дамаска боевиками стали 37 человек

Террористы нанесли ракетный удар по рынку Кашкуй в провинции Дамаск, в результате действий боевиков погибли 37 человек, еще 35 пострадали.

Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В 18:15 боевиками из населенного пункта Айн-Терма был совершен ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибло 37 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Евтушенко.

Также боевики совершили два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Жертвами стали пять человек, еще двое местных жителей получили ранения.

Ранее 20 марта сирийская полиция сообщила о минометных обстрелах боевиками Дамаска и его пригородов, погибли 24 человека. Также известно о 32 пострадавших.

Накануне Евтушенко сообщил, что 19 марта не было зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов в Дамаске и его пригородах, впервые за последние три недели.