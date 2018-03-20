Шойгу заявил об освобождении от террористов более 65% Восточной Гуты

Две трети территории Восточной Гуты освобождено от террористов с начала российской военной операции в Сирии.

На освобожденные земли вернулись свыше 1,3 млн беженцев, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты», — цитирует министра «Интерфакс».

Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля.