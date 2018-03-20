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Самодельное огнестрельное оружие изъяли у жителя Хабаровского края

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Правоохранительные органы в ходе рейда изъяли самодельное огнестрельное оружие у жителя села Пушкино Бикинского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба управления МВД по краю.

Совместную операцию провели сотрудники УФСБ региона и оперативники МВД района. В ходе операции они обнаружили в квартире у 50-летнего мужчины незаконное оружие, сообщает «Хабаровский край сегодня».

В общей сложности было изъято два ствола-вставки 12-го и 16-го калибра, четыре самодельных огнестрельных винтовки и около 30 патронов. По словам мужчины, всё оружие он нашел в лесу и решил принести к себе домой, а патроны у него уже давно, и он уже не помнит, откуда они.

Возбуждено уголовное дело. Оружие передано на экспертизу.

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