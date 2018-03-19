Трое жителей Тверской области занимались продажей оружия и боеприпасов

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Ржевского района, которые изготавливали и продавали нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

С 2013 по 2017 год обвиняемые закупали в интернете сигнальные пистолеты, гильзы, пули, сообщают Тверские ведомости.

В ходе обысков по местам их жительства изъято семь единиц оружия и составных частей к нему, а также 90 патронов и порох.

Установлена причастность фигурантов к 24 эпизодам преступной деятельности. Дело направлено на рассмотрение в Ржевский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу.