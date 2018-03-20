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Авиабомбы появились рядом с музеем оружия Тулы

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Экспозиция тульского музея оружия пополнилась новыми экспонатами. Организация АО «НПО «БАЗАЛЬТ» передала музею оружия авиационные бомбы, сообщает пресс-служба музея.

Тульский музей оружия получил в дар авиационные бомбы от завода-изготовителя. Новые экспонаты пополнят экспозицию выставки «Стальные стражи», которая уже обладает образцами бронетехники, реактивными системами залпового огня и скорострельными зенитными пушками, сообщает ИА «Тульские новости».

Предприятие-даритель является самым крупным в своем роде в стране. По словам сотрудников музея, теперь, с передачей музею авиабомб, гости музея смогут ознакомиться с еще одним направлением оборонной промышленности города Тулы.

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