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Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 7 по 15 апреля

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
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Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего на фестивале будут работать 38 площадок по всей Москве. Особенность фестиваля заключается в благотворительности. Так, москвичи и гости города смогут пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, узнать о работе фондов, помочь бездомным животным.

Как сообщает РИАМО, в 2017 году фестиваль посетило более 3 млн человек. В центре столицы работали 24 площадки, в городских парках выступали творческие коллективы, шли театрализованные представления, проводились экскурсии, выставки, мастер-классы и открытые тренировки. Помимо этого, участники фестиваля могли попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что московский фестиваль еды может стать самым масштабным в мире.

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