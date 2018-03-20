Парашютистка в Мексике погибла после столкновения с другим парашютистом

Туристка в Мексике, выполняя прыжок с парашютом, скончалась в результате падения с 15-метровой высоты после столкновения с другим парашютистом. Об этом пишет The Sun.

В сети появилась запись инцидента. На кадрах видно, как оба парашютиста собираются приземляться, но в какой-то момент не справляются с управлением и не могут разминуться. Упавшая с высоты 47-летняя Урсула Эрнандес была доставлена в ближайшую больницу, но спасти ее не удалось.

По словам свидетеля трагедии, журналиста Хуана Переса, вряд ли кого-то привлекут к ответственности, потому что это виды услуг в стране никак не регулируются. Как сообщает «Ридус», перед самим прыжком с парашютом туристы подписывают документ, который освобождают его владельца от любой ответственности.