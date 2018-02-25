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Видео с застрявшим на дереве парашютистом появилось в Сети

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео с парашютистом, повисшем на дереве на северо-западе Москвы. По предварительным данным, мужчина спрыгнул с ближайшей высотки и неудачно приземлился. 

Видеозапись в воскресенье, 25 февраля, публикует телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидцев, экстренные службы спустили неудачливого парашютиста на землю и передали полиции. Более подробной информации о происшествии пока нет.

Осенью 2017 года американец Норвуд Томас в возрасте 95 лет прыгнул с парашютом. Так мужчина отпраздновал день рождения. 

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