Пять медучреждений попали в черный список МЧС в ЕАО

Пять медицинских учреждений и медицинский колледж попали в черный список МЧС в Еврейской автономной области в связи с крупными нарушениями, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по ЕАО.

Сотрудники МЧС выявили нарушения в пяти медучреждениях и одном образовательном. Было установлено, что заведения не отвечают правилам пожарной безопасности. В психиатрической больнице система пожарной сигнализации сломана, а в детском и гинекологическом отделениях областной больницы, а также в приемном покое система вовсе отсутствует, сообщает ИА EAOMedia.

Помимо этих объектов, нарушения обнаружены в Теплоозёрской центральной больнице, детской больнице, противотуберкулезном диспансере и медицинском колледже. Основным нарушением являлось отсутствие автоматической пожарной сигнализации.

По итогам проверки были вынесены предписания устранить выявленные нарушения. Руководящий состав организаций был привлечен к административной ответственности.