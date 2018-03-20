Прямой эфир

Пять медучреждений попали в черный список МЧС в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять медицинских учреждений и медицинский колледж попали в черный список МЧС в Еврейской автономной области в связи с крупными нарушениями, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по ЕАО.

Сотрудники МЧС выявили нарушения в пяти медучреждениях и одном образовательном. Было установлено, что заведения не отвечают правилам пожарной безопасности. В психиатрической больнице система пожарной сигнализации сломана, а в детском и гинекологическом отделениях областной больницы, а также в приемном покое система вовсе отсутствует, сообщает ИА EAOMedia.

Помимо этих объектов, нарушения обнаружены в Теплоозёрской центральной больнице, детской больнице, противотуберкулезном диспансере и медицинском колледже. Основным нарушением являлось отсутствие автоматической пожарной сигнализации.

По итогам проверки были вынесены предписания устранить выявленные нарушения. Руководящий состав организаций был привлечен к административной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС в снегопад обеспечило жителей поселка в Татарстане продовольствием
Сотрудники МЧС спасли 19 человек из горящего здания в Выборге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017