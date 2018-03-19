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МЧС в снегопад обеспечило жителей поселка в Татарстане продовольствием

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Спасатели МЧС обеспечили продуктами пожилых жителей в поселке Покровском в Татарстане, пенсионеры не могли самостоятельно сходить в магазин из-за снегопада.

Дороги в населенном пункте оказались сильно заметены снегом за выходные. В результате пожилые люди не могли сходить в магазин за продуктами. Сообщение об этой ситуации поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

На помощь местным жителям выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда. Они доставили необходимые товары женщинам 72 и 76 лет, сообщает ИА «Татар-информ».

О сильных снегопадах сообщают жители нескольких регионов России. В Нижнем Тагиле за сутки выпало около 70% месячной нормы осадков. В Тюмени из-за метели видимость составляет 400 м.

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